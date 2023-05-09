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НовостиПолитика8 мая 2023 21:55

Шебекино Белгородской области снова подверглось обстрелу ВСУ

Снаряд упал между двумя многоквартирными домами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В очередной раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы.

- Обстрел Шебекино. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход, - сообщил глава Белгородской области.