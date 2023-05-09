Шебекино Белгородской области снова подверглось обстрелу ВСУ

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В очередной раз за сутки под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы.

- Обстрел Шебекино. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход, - сообщил глава Белгородской области.