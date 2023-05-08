В Белгороде не будут проводить мероприятия ко Дню Победы

В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 мая. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгорода сообщили об отмене всех праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Такое решение принято в связи с оперативной обстановкой в регионе.

- Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит, - написал в соцсети мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник также пообещал, что все запланированные мероприятия будут проведены позже, когда позволит оперативная обстановка. Завтра же, 9 мая, празднование Дня Победы ограничится возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и адресным поздравлением ветеранов.

Напомним, акция «Волна памяти» будет проходить в Белгороде с 7:30 до 11:00 часов утра. На это время в центре города будет ограничено движение транспорта. После окончания акции и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00 ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах будет снято.