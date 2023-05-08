Белгородский губернатор сообщил о сбитой ракете над Валуйками

Один из снарядов ВСУ попал на территорию школы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что под обстрелом ВСУ вечером 8 мая находится Валуйский городской округ. Под огнем со стороны Украины находится несколько населенных пунктов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Так, в селе Казначеевка один из снарядов прилетел на территорию школы. Взрывной волной в здании выбиты стекла.

В селе Бирюч из-за обстрела повреждены линия электропередачи и одно частное домовладение.

Система противовоздушной обороны сбила ракету над городом Валуйки. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Продолжается обследование территории. Последствия на земле уточняются.