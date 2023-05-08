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НовостиПолитика8 мая 2023 20:00

Белгородский губернатор сообщил о сбитой ракете над Валуйками

Еще несколько сел Валуйского горокруга находятся под обстрелом ВСУ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Один из снарядов ВСУ попал на территорию школы.

Один из снарядов ВСУ попал на территорию школы.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что под обстрелом ВСУ вечером 8 мая находится Валуйский городской округ. Под огнем со стороны Украины находится несколько населенных пунктов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Так, в селе Казначеевка один из снарядов прилетел на территорию школы. Взрывной волной в здании выбиты стекла.

В селе Бирюч из-за обстрела повреждены линия электропередачи и одно частное домовладение.

Система противовоздушной обороны сбила ракету над городом Валуйки. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Продолжается обследование территории. Последствия на земле уточняются.