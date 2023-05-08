В Белгороде состоялись финальные матчи по хоккею памяти Алексея Великих

На играх присутствовали вдова и сын Алексея. фото: @v_v_demidov

В областном центре прошли финальные матчи кубка Белгородской хоккейной лиги 3х3 памяти Алексея Великих. Побороться за звание чемпионов на лед вышли шесть команд: из Шебекино, Старого Оскола, Корочи, Ракитное, Яковлево и, конечно, Белгорода.

Алексей Великих - сотрудник ОМОНа, участник СВО. Многократно принимал участие в операциях на Северном Кавказе. Имеет множество боевых наград. Погиб, исполняя свой воинский долг. Посмертно награжден орденом Мужества.

На играх побывал мэр Белгорода Валентин Демидов. Глава администрации областного центра отметил, что память о таких людях как Алексей Великих должна жить вечно, в том числе, благодаря таким турнирам. Организаторы планируют сделать соревнования традиционными.

- Настоящий герой! Еще на службе в ОМОНе он играл за «Динамо» в НХЛ Белгорода, представлял команду Росгвардии на турнирах регионального уровня. Поэтому организаторы и товарищи посвятили турнир его памяти. Присутствовали на мероприятии и самые близкие - вдова и сын. Низкий поклон нашим воинам, защищающим Родину! – поделился Валентин Демидов.