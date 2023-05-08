Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино

Снаряд попал в частный жилой дом: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области рассказал в телеграм-канале, что под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. К счастью, никто не пострадал

- Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Снаряд попал в частный жилой дом: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. В доме никого не было: пожилые люди переехали в соседнее село, написал глава Белгородской области.