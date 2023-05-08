В Белгородской области под обстрел ВСУ хутор Леоновка

Взрывной волной выбиты стекла с детском саду. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле еще одного населенного пункта в Белгородской области 8 мая. Атаке ВСУ подвергся хутор Леоновка в Валуйском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Пострадавших нет. Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы. Проводится подомовой обход территории.