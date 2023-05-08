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НовостиПолитика8 мая 2023 14:38

В Белгородской области под обстрел ВСУ хутор Леоновка

Снаряды упали на территории детского сада и сельхозпредприятия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Взрывной волной выбиты стекла с детском саду.

Взрывной волной выбиты стекла с детском саду.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле еще одного населенного пункта в Белгородской области 8 мая. Атаке ВСУ подвергся хутор Леоновка в Валуйском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Пострадавших нет. Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия, - написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы. Проводится подомовой обход территории.