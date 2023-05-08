Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 14:31

Вячеслав Гладков проинспектировал работы по рекультивации свалки в Белгороде

В регионе по нацпроекту «Экология» рекультивируют две свалки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков проверил ход работ на свалке в областном центре.

Вячеслав Гладков проверил ход работ на свалке в областном центре.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На двух мусорных полигонах Белгородской области идут активные работы по рекультивации. В федеральный проект «Чистая страна» из региона попали свалки в Белгороде и Грайвороне. Контракты с подрядчиками заключены.

Сегодня, 8 мая, губернатор Вячеслав Гладков проверил ход работ на свалке в областном центре. Контракт на этом объекте заключен на два года, завершить планируют в 2024 году.

- Конечно, нам сейчас нужно ускорить работы по выполнению проекта по рекультивации ныне действующей свалки, которая находится рядом. Делая там одно хорошее дело, мы должны все-таки принимать комплексное решение. Такое поручение дал Министерству ЖКХ и курирующему заместителю Полежаеву Константину Алексеевичу, - подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что следующим этапом федеральной программы станет «Генеральная уборка». Необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию и подать заявки еще на одиннадцати свалках, которые расположены на территории Белгородской области.