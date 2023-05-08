Вячеслав Гладков проинспектировал работы по рекультивации свалки в Белгороде

Вячеслав Гладков проверил ход работ на свалке в областном центре. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На двух мусорных полигонах Белгородской области идут активные работы по рекультивации. В федеральный проект «Чистая страна» из региона попали свалки в Белгороде и Грайвороне. Контракты с подрядчиками заключены.

Сегодня, 8 мая, губернатор Вячеслав Гладков проверил ход работ на свалке в областном центре. Контракт на этом объекте заключен на два года, завершить планируют в 2024 году.

- Конечно, нам сейчас нужно ускорить работы по выполнению проекта по рекультивации ныне действующей свалки, которая находится рядом. Делая там одно хорошее дело, мы должны все-таки принимать комплексное решение. Такое поручение дал Министерству ЖКХ и курирующему заместителю Полежаеву Константину Алексеевичу, - подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что следующим этапом федеральной программы станет «Генеральная уборка». Необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию и подать заявки еще на одиннадцати свалках, которые расположены на территории Белгородской области.