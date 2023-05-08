Белгородцы могут поздравить друг друга с Днем Победы авторскими открытками

Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Посетить виртуальную выставку, в которую вошли более 21 тысячи памятных открыток, можно на сайте Музея Победы. Также до 9 мая каждый желающий может проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Тысячи конкурсантов отразили историю трудного пути к Великой Победе и торжество долгожданного дня в поздравительных открытках к 9 мая. Юные творцы и опытные художники изобразили в своих работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют, – рассказали сотрудники Музея Победы.

Победители и призеры, а также лауреаты приза зрительских симпатий будут определены в пяти возрастных категориях: среди школьников 6-8, 9-11 12-14, 15-17 лет, а также среди взрослых старше 18 лет. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены призом зрительских симпатий. Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Все участники получат сертификаты, а победители - наборы коллекционных открыток и призы партнеров.