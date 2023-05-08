Ветераны ВОВ Белгородской области пользуются бесплатным такси

С ветераном также смогут проехать сопровождающие родственники. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгородской области участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории жителей региона имеют право на бесплатный проезд в легковом такси. В общей сложности это около 2,5 тысячи белгородцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Услуга предоставляется на территории трех муниципалитетов: Белгорода, Белгородского района и Старооскольского городского округа. Но при этом любой ветеран ВОВ, проживающий в любых других муниципалитетах Белгородской области, приехав в Белгород или Старый Оскол, может также рассчитывать на бесплатные поездки.

Воспользоваться такси можно вне зависимости от целей поездки. С ветераном также смогут проехать сопровождающие родственники. Заказать такси можно через единый контакт-центр МФЦ. Для жителей города Белгорода и Белгородского района – (4722) 42-42-42. Для жителей Старого Оскола – (4725) 44-40-81.

Напомним, что данный проект реализуется в регионе с января 2020 года. За этот период ветераны Великой Отечественной войны совершили более 1500 бесплатных поездок.