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НовостиОбщество8 мая 2023 7:10

«Женщины героев»: в Белгородской области открыли фотовыставку

Мероприятие состоялось у часовни во имя святителя Иоасафа Белгородского
Алексей СЕРГУНИН
Вплоть до 9 мая экспозиция будет представлена на территории Духовно-просветительского центра в Грайвороне.

Вплоть до 9 мая экспозиция будет представлена на территории Духовно-просветительского центра в Грайвороне.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, который дал старт фотопроекту, поблагодарил всех женщин за стойкость, веру и преданность, вручил им цветы и портреты на память.

- Эта выставка – часть большого всероссийского проекта «Жены героев». Трудно выразить словами их бесконечное волнение за близких. И мужества у этих женщин не занимать, – отметил чиновник.

В России проект поддержали уже более 50 регионов. Вплоть до 9 мая экспозиция будет представлена на территории Духовно-просветительского центра в Грайвороне. Проект продолжится. В Центре поддержки жен и матерей ждут желающих в нем поучаствовать.