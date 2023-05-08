«Женщины героев»: в Белгородской области открыли фотовыставку

Вплоть до 9 мая экспозиция будет представлена на территории Духовно-просветительского центра в Грайвороне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, который дал старт фотопроекту, поблагодарил всех женщин за стойкость, веру и преданность, вручил им цветы и портреты на память.

- Эта выставка – часть большого всероссийского проекта «Жены героев». Трудно выразить словами их бесконечное волнение за близких. И мужества у этих женщин не занимать, – отметил чиновник.

В России проект поддержали уже более 50 регионов. Вплоть до 9 мая экспозиция будет представлена на территории Духовно-просветительского центра в Грайвороне. Проект продолжится. В Центре поддержки жен и матерей ждут желающих в нем поучаствовать.