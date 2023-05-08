В июне для белгородских школьников, желающих поработать, появится 10 тысяч вакансий

Сегодня, 8 мая, в своем традиционном утреннем обращении в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что сейчас в банке вакансий, который постоянно обновляется и расширяется, 3164 временных рабочих места для несовершеннолетних. Работа для подростков предлагается по различным профессиям, не требующим высококвалифицированного труда: уборщики территорий и помещений, дворники, разнорабочие и подсобные рабочие, гардеробщики, рабочие по благоустройству.

Более 115 предприятий области готовы принять их на работу. С начала года уже 9 224 подростка попробовали свои силы на рабочих местах в реальных профессиях. Ребята получают не только зарплату – около 20 тысяч рублей в месяц, в зависимости от нагрузки, но и бюджетную выплату от центра занятости – 4,5 тысячи рублей за месяц. Трудовая деятельность несовершеннолетних граждан осуществляется в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ и их безопасность гарантируется работодателями.

- В июне планируем открыть 10 тысяч рабочих мест для ребят, желающих попробовать свои силы в реальном труде, – добавил Вячеслав Гладков.

Всего же в этом году в области планируется помочь в трудоустройстве 45 тысячам подростков от 14 до 18 лет. Для этого подростки могут подать заявление на Единой цифровой платформе «Работа в России» в любое удобное время или обратиться в кадровый центр по месту жительства. На данный момент наилучших результатов по трудоустройству несовершеннолетних достигли: Красногвардейский, Новооскольский кадровые центры, а также кадровый центр Белгородского района.