Росгвардейцы из зоны СВО поздравили ветерана, почетного жителя Белгорода Николая Зинченко

Ролик стал своего рода видеоответом спецназовцев на полученные ранее сообщения от Николая Андреевича.

Спецназовцы Росгвардии, находящиеся в зоне СВО, записали видеопоздравление для ветерана Великой Отечественной войны Николая Зинченко и всех фронтовиков с Днем Великой Победы. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, благополучия и исполнили песню «На безымянной высоте».

- Вы являетесь для нас примером мужества и героизма! Мы, военнослужащие и сотрудники Росгвардии будем стараться быть достойными ваших подвигов. Победа будет за нами! - отметили в своем обращении росгвардейцы.

Ролик стал своего рода видеоответом спецназовцев на полученные ранее сообщения от Николая Андреевича. Фронтовик регулярно записывал и передавал ребятам, находящимся на передовой, видеоособщения со словами напутствия и поддержки. «Для нас это бесценная моральная поддержка в боевой обстановке. Низкий поклон нашим ветеранам», - отметили офицеры спецназа Росгвардии. Они также передали слова благодарности за поддержку и письма, которые получают от детей, волонтеров и участников молодежных движений.

В этом году полковнику в отставке Николаю Зинченко исполнилось 99 лет. Он воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них — «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».