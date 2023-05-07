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НовостиОбщество7 мая 2023 13:52

Росгвардейцы из зоны СВО поздравили ветерана, почетного жителя Белгорода Николая Зинченко

Они также передали слова благодарности за поддержку и письма, которые получают от детей, волонтеров и участников молодежных движений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ролик стал своего рода видеоответом спецназовцев на полученные ранее сообщения от Николая Андреевича.

Ролик стал своего рода видеоответом спецназовцев на полученные ранее сообщения от Николая Андреевича.

Спецназовцы Росгвардии, находящиеся в зоне СВО, записали видеопоздравление для ветерана Великой Отечественной войны Николая Зинченко и всех фронтовиков с Днем Великой Победы. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, благополучия и исполнили песню «На безымянной высоте».

- Вы являетесь для нас примером мужества и героизма! Мы, военнослужащие и сотрудники Росгвардии будем стараться быть достойными ваших подвигов. Победа будет за нами! - отметили в своем обращении росгвардейцы.

Ролик стал своего рода видеоответом спецназовцев на полученные ранее сообщения от Николая Андреевича. Фронтовик регулярно записывал и передавал ребятам, находящимся на передовой, видеоособщения со словами напутствия и поддержки. «Для нас это бесценная моральная поддержка в боевой обстановке. Низкий поклон нашим ветеранам», - отметили офицеры спецназа Росгвардии. Они также передали слова благодарности за поддержку и письма, которые получают от детей, волонтеров и участников молодежных движений.

В этом году полковнику в отставке Николаю Зинченко исполнилось 99 лет. Он воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них — «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».