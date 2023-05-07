Пострадавшая при обстреле Мурома белгородка доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Шебекинский горокруг не первый день попадает под обстрел ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии женщины, пострадавшей сегодня, 7 мая, при обстреле села Муром Шебекинского городского округа. Бригада скорой помощи доставила ее во вторую городскую больницу в тяжелом состоянии.

- По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - рассказал глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил, что всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к пострадавшей женщине. Белгородка в это время с мужем занималась хозяйством.