В праздничные дни энергетики 20 регионов находятся в режиме повышенной готовности

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В дни празднования Великой Победы энергетики четырех приграничных филиалов находятся в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых, диверсионных и террористических актов. Также 14 филиалов работают в режиме повышенной готовности и проводят усиленные мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты энергообъектов и оперативного персонала.

Всего к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в 20 филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в круглосуточном режиме готовы 2013 бригад, в том числе повышенной мобильности, в составе 8165 человек производственного персонала и 3567 единиц спецтехники. В случае необходимости могут быть задействованы передвижные 2257 дизель-генераторные установки мощностью 82,6 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

- Плановая подготовка к нештатным ситуациям, большой опыт ликвидации последствий террористического и огневого воздействия на приграничных территориях и в новых российских регионах, налаженная логистика и проработанные схемы обмена информацией с региональными органами МЧС и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно направлять все необходимые силы и средства на борьбу с технологическими нарушениями и в праздники, и в будни, – подчеркнул Игорь Маковский.