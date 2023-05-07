При обстреле села Муром в Белгородской области ранена женщина

В результате обстрела Мурома есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе 7 мая. Противник бил по центру села. В результате обстрела пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже, - сообщил глава региона в телеграм-канале.