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НовостиПолитика7 мая 2023 11:12

При обстреле села Муром в Белгородской области ранена женщина

Бригады скорой помощи и оперативны службы выехали на место происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела Мурома есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей.

В результате обстрела Мурома есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе 7 мая. Противник бил по центру села. В результате обстрела пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место. Вся дополнительная информация позже, - сообщил глава региона в телеграм-канале.