Белгородское село Сподарюшино обстреляли со стороны Украины 7 мая 2023

7 мая. Сподарюшино. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 7 мая, ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Также есть повреждения газопровода и линии электропередач.

По словам Вячеслав Владимировича, сейчас на месте глава округа Геннадий Бондарев вместе с оперативными и аварийными службами, приступают к ликвидации последствий обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 6 мая, при обстреле Шебекино пострадал один человек.