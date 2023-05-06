В Белгороде горела крыша фитнес-клуба на Гражданском проспекте

Пожар на крыше фитнес-клуба потушили. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 мая, в Белгороде загорелась кровля фитнес-клуба на Гражданском проспекте. Клубы дыма были видны из разных частей города.

На место происшествия оперативно прибыли оперативные службы. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание на площади в 70 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространения огня вглубь здания.

Людей, находившихся в здании, вовремя эвакуировали. Никто не пострадал.

- По сообщению от полицейских и сотрудников здания, все эвакуированы. Это главное. Поговорил на месте со спасателями. Самое главное, что никто не пострадал. Сейчас пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов находился на месте ЧП и поблагодарил за оперативность сотрудников МЧС. Глава администрации областного центра также сообщил, что по предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.