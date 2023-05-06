Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2023 15:13

В Белгороде горела крыша фитнес-клуба на Гражданском проспекте

Людей из здания эвакуировали – никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пожар на крыше фитнес-клуба потушили.

Пожар на крыше фитнес-клуба потушили.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 мая, в Белгороде загорелась кровля фитнес-клуба на Гражданском проспекте. Клубы дыма были видны из разных частей города.

На место происшествия оперативно прибыли оперативные службы. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание на площади в 70 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространения огня вглубь здания.

Людей, находившихся в здании, вовремя эвакуировали. Никто не пострадал.

- По сообщению от полицейских и сотрудников здания, все эвакуированы. Это главное. Поговорил на месте со спасателями. Самое главное, что никто не пострадал. Сейчас пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов находился на месте ЧП и поблагодарил за оперативность сотрудников МЧС. Глава администрации областного центра также сообщил, что по предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.