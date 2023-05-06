Белгородский губернатор: «Последние звонки, выпускные в школах Шебекино очно проводить нельзя»

Гладков: "Когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден" Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области заявил, что в Шебекино нельзя проводить очные выпускные и последние звонки в школах. Глава региона отметил, что при необходимости выпускникам предоставят транспорт и вывезут в безопасное место, чтобы провести мероприятия. Власти готовы помочь в организации торжественного вручения аттестатов и выпускных балов, но только на безопасном расстоянии от границы.

С таким решение глава региона выступил после сегодняшнего обстрела Шебекино, где в здание школы прилетели снаряды ВСУ.

- Еще раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: зачем закрыли школы, детям плохо учиться или дети не получают должного образования. Но когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден, - сказал Вячеслав Гладков.

Также глав региона отметил, что решение, в каком формате проводить выпускные - в очном, но на безопасном расстоянии, или в заочном - будут принимать сами родители, дети и учителя. Гладков дал поручение Владимиру Жданову и Андрею Милёхину держать ситуацию на контроле.