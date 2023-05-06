Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 14:45

Пострадавший при обстреле Шебекино белгородец стабилен

Пока нет необходимости перевоза раненого в другую больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: "Пострадавший при обстреле мужчина сейчас стабилен".

Гладков: "Пострадавший при обстреле мужчина сейчас стабилен".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор посетил торговый центр в Шебекино, в котором сегодня при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина. Шебекинец получил тяжелые осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Его в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу. Сейчас он стабилен, врачи наблюдают динамику и готовы оказать любую помощь.

- Проговорил с супругой пострадавшего и после этого разговора поехал в больницу. Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано все. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.