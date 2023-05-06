Вячеслав Гладков об обстреле в Шебекино: «Завхоз фактически спас школу»

В данный момент идет разбор поврежденной кровли. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков побывал на месте обстрела в Шебекино Белгородской области. Вместе главой городского округа губернатор осмотрел основные здания, которые подверглись обстрелу со стороны ВСУ 6 мая.

Глава региона отметил героизм охранника и завхоза шебекинской школы, по крыше которой ударил снаряд.

- Молодцы охранник Екатерина Николаевна Овчарова и особенно завхоз Эдуард Владимирович Павленко, который, несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя. То есть фактически школу спас, - подчеркнул губернатор.

В данный момент идет разбор поврежденной кровли. Все разрушения, которые есть, по предварительной оценке, не нанесли урон основным конструкциям. Специалисты вырезают поврежденную часть кровли и приступают к восстановлению.

- 10 мая жду Владимира Жданова с докладом по необходимым объемам выделяемых средств для восстановления. И я надеюсь, что максимально быстро строители исправят ситуацию, - сообщил Гладков.