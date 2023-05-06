В Белгороде открыт Пост №1

Нести Вахту Памяти у памятников и обелисков воинской славы будут все праздничные дни. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В столице Белгородской области открыт Пост №1. Первыми нести почетный караул у Вечного Огня в Белгороде заступили кадеты 45-й школы.

Каждые полчаса ребята будут сменять друг друга на посту. Нести Вахту Памяти также удостоены учащиеся старших классов11-й, 33-й, 37-й и 41-й школ областного центра.

В церемонии открытия Поста №1 принял участие заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию Сергей Андреев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, нести Вахту Памяти у памятников и обелисков воинской славы будут все праздничные дни.