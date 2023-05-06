Вячеслав Гладков встретился с семьей погибшего военнослужащего из Прохоровского района Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С момента объявления частичной мобилизации 55-летний Равиль Рафайлович из села Камышевка Прохоровского района отправился тренировать новобранцев в пункте боевого слаживания в Воронежской области. Выпускник Высшего танкового командного училища им. П.С. Рыбалко, он использовал полученные военные навыки, образование и опыт. С 1989 по 1995 гг. служил в мотострелковой дивизии.

Александра Ли, супруга погибшего, рассказала, что ребята, которых он тренировал, любили его, тепло отзывались.

После боевого слаживания Равиль Айтыкин начал принимать участие в разведывательных и боевых действиях в районе Луганска. В ночь на 25 декабря он погиб, вступив в бой с противником.

- С первых дней начала боевых действий он говорил: «Теперь моя работа — родину защищать». Равиль считал, что не может остаться в стороне, — добавила жена погибшего.

Вдова сейчас вместе с падчерицей воспитывает двоих несовершеннолетних внуков. Муниципальная власть всегда приходит на помощь с любыми бытовыми вопросами. Вячеслав Гладков заверил семью погибшего военнослужащего, в том, что они никогда не останутся наедине со своими проблемами.

- Если вдруг какие-то вопросы возникли, проблемы, просьбы - глава муниципалитета и я лично всегда с вами на связи. В беде вас точно не оставим - мы всегда будем рядом, чтобы помочь, — обратился к семье губернатор.