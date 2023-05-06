В Белгороде пять квартир на Шаландина в сложном техническом состоянии

В результате ЧП были повреждены 19 квартир. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков на совей странице в соцсети рассказал о восстановлении дома на Шаландина, 15 в Белгороде. Напомним, многоэтажка пострадала при падении авиабомбы 20 апреля. В результате ЧП были повреждены 19 квартир. Сейчас в них ведутся восстановительные работы.

- Пять - в очень непростом техническом состоянии, - отметил глава Белгородской области.

По словам губернатора, в двух квартирах уже заменили остекление. В остальных, где ситуация чуть сложнее, готовность - 15-30%. Идет ремонт электропроводки, подготовка стен, поклейка обоев, замена окон. В одной из квартир восстанавливают несущие конструкции.

Строительные бригады стараются закончить ремонт в кратчайшие сроки, работают без выходных. До конца мая планируют в полном объеме завершить работы по восстановлению фасада.

- Вижу, что строители стараются, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться в своих дома. Но главное - качество. За этим очень внимательно следим и постараемся быстрее завершить восстановительные работы в этом доме, – подчеркнул Вячеслав Гладков.