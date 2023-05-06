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НовостиПроисшествия6 мая 2023 10:09

В ДТП в Белгородской области погиб мотоциклист

Водитель «Ямахи» столкнулся с экскаватором-погрузчиком
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 5 мая, в Староскольском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, в 14 часов 50 минут 41-летний водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь по ул. Генерала Бежко с. Федоссевка, в районе дома 31, не выбрал безопасную скорость и врезался в экскаватор-погрузчик. За рулем экскаватора находился 39-летнего водитель, который выполнял дорожные работы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.