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НовостиОбщество6 мая 2023 10:00

Региональное МЧС опровергло информацию об эвакуации белгородцев

Очередной фейк об эвакуации распространился в социальных сетях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Региональное МЧС опровергло информацию об эвакуации белгородцев.

Региональное МЧС опровергло информацию об эвакуации белгородцев.

В Белгороде в социальных сетях начала массово распространяться информация об эвакуации улиц Лермонтова и Толстого. В ГУ МЧС Росси по Белгородской области опровергли эти данные.

В ложной информации говорилось о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Это не соответствует действительности и является фейком.

Как отметили в региональном МЧС, цель таких вбросов – посеять панику среди населения. Напоминаем белгородцам, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.