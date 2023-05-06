Региональное МЧС опровергло информацию об эвакуации белгородцев.

В Белгороде в социальных сетях начала массово распространяться информация об эвакуации улиц Лермонтова и Толстого. В ГУ МЧС Росси по Белгородской области опровергли эти данные.

В ложной информации говорилось о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Это не соответствует действительности и является фейком.

Как отметили в региональном МЧС, цель таких вбросов – посеять панику среди населения. Напоминаем белгородцам, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.