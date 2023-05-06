В Белгороде открылся волонтерский штаб «Бессмертного полка»

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Как известно, в этом году торжественное шествие «Бессмертного полка» не состоится. Однако есть альтернативные варианты его проведения. Один из них – автополк, водители смогут прикрепить фотографии своих героев на автомобили и проехать по улицам.

Также жители могут напечатать фотографии родных-фронтовиков на футболках и бейджах. В этом горожанам помогут волонтеры штаба: они оформят электронный макет фотографий, улучшат качество портретов и отреставрируют фото. Для этого нужно принести фотографию в штаб акции и назвать данные героя.

Штабы «Бессмертного полка» также работают еще в 22 муниципалитетах области.