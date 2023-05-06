Для отселенных из зоны ЧС жителей белгородского приграничья начали строить дома

Гладков: "Надеюсь, что к Новому году все жители смогут уже переехать в эти дома". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети, что для пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев начали строить индивидуальное жилье. На сегодняшний день в работе находится 39 объектов.

Уже 700 семей, отселенных из зоны ЧС, потерявших свои дома, выбрали себе новое жилье. Некоторые предпочли готовые квартиры, для кого-то в качестве варианта компенсации предпочтителен новый дом.

Из строящихся на данный момент домов больше всего (30 объектов) - в Белгородском районе. В Краснояружском строится 6 объектов, а в Валуйском округе – 2. Один дом строится в Старооскольском городском округе.

Отметим, площадь заложенных домов соответствует той, которая была утрачена гражданами. Завершить все строительные работы, в том числе внутреннюю отделку, планируют в октябре.

- К Новому году все жители смогут уже переехать в эти дома, – выразил надежду Вячеслав Гладков.