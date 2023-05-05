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НовостиСпорт5 мая 2023 19:28

Белгородка Алена Артемова стала серебряным призером первенства России по сумо

Она выступала в весовой категории до 60 кг
Алексей СЕРГУНИН
Алена Артемова (крайняя слева). Фото ЦСП СК Белгородской области.

Алена Артемова (крайняя слева). Фото ЦСП СК Белгородской области.

В орловском ТМК «ГРИНН» города Орел собрались более 500 спортсменов из 22 регионов страны до 19 лет. Борьба в финальных поединках во всех возрастных категориях велась до двух побед одного из сумоистов.

По результатам соревнований воспитанница белгородской школы спортивных единоборств «Fighter» Алена Артемова заняла второе место турнира в весовой категории до 60 кг. Благодаря этому, воспитанница Валерии Бондаренко вошла в состав сборной России.