6 мая в Белгородской области пройдут дожди

Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 6 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +11 до +13 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы, поэтому воздержитесь от курения во время движения. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.