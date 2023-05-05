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НовостиОбщество5 мая 2023 15:56

124 семьи из белгородского Губкина получили ключи от новых квартир

Всего в 2023 году новоселье отметят более чем 1800 жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
Расселение из аварийного жилья пройдет в 14 районах и городских округах.

Расселение из аварийного жилья пройдет в 14 районах и городских округах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Всего благодаря программе Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Губкине было переселено 149 семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Был расселён аварийных фонд на улицах Металлургическая, Дзержинского, Рудничная и в переулке Дальний. Жители стали собственниками квартир в новых домах на улице Анатолия Кретова и на улице Преображенская.

Всего в 2023 году планируется предоставить новые квартиры более чем 1800 жителям региона. Расселение из аварийного жилья пройдёт в 14 районах и городских округах. На эти цели из средств бюджета области и Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено более 830 млн рублей. Напомним, что только за период с 2019 по 2022 годы было переселено 2 420 человек.