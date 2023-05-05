Коммунальные службы Белгорода устраняют последствия ливня

Сегодня, 5 мая, в Белгороде выпало большое количество осадков. Особенно в районе Харьковской горы и левобережья, как сообщают синоптики.

- Из-за особенностей рельефа несколько участков автодорог и дворовых территорий подтопило. Специалисты следят за ситуацией, говорят, что вода сходит в быстром темпе и скоро всё восстановится, - уверяет телеграм-канала городской администрации.

Коммунальщики разобрались с ситуацией на 5 Августа, 1, где сообщали о течи из люка.

- Большое количество сточных вод в трубопроводе вызвало подъем люка ливневой канализации. Такое бывает - ситуация не аварийная. Специалисты Белгорблагоустройства выезжали с проверкой.