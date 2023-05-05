Вячеслав Гладков: «В Белгородской области пять проектов по программе «Решаем вместе» уже завершены»

Реализация всех проектов находится под личным контролем губернатора. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области на своих страницах в социальных сетях рассказал о реализации проектов по программе «Решаем вместе». Так, пять из них уже завершены.

Глава региона выразил уверенность, что общественная приемка всех проектов покажет высокое качество выполненных работ.

- Уверен, что все проекты и идеи, с которыми вы пришли в администрации своих городов и округов, до конца года будут реализованы. Хотя мы с главами договаривались, что все работы должны быть выполнены до 1 сентября, - отметил Вячеслав Гладков.

Напомним, в этом году по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе» отобрано 127 инициатив. В работе находятся 18. Среди пяти уже реализованных - по одному проекту в Чернянском и Волоконовском районах и три - в Новооскольском городском округе.

Губернатор рассказал, что в селе Голофеевка Волоконовского района установлены 38 контейнеров для мусора, которых там никогда не было. В хуторе Сабельный Новооскольского городского округа построена «Поляна семейного отдыха». В селе Шараповка смонтировано уличное освещение пешеходной дорожки от Вечного огня к Дому культуры общей протяженностью 400 метров. Установлено 18 фонарей, которые в ближайшее время будут подключены к электроснабжению.

В том же городском округе в рамках проекта «Раз дощечка, два дощечка» в селе Старая Безгинка проведено благоустройство парка со строительством лестницы, беседки и скамеек. А в селе Ездочное Чернянского района по инициативе жителей осуществлено обустройство сельского кладбища – сделано ограждение длиной 210 метров.

По словам главы региона, реализация всех проектов находится под контролем.

- Буду стараться внимательно отслеживать судьбу, выполнение всех обещаний, - заверил Вячеслав Гладков.