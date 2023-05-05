В Белгороде покажут мюзикл по «Алым парусам» Грина

Зрителей ждут более 20 вокальных номеров на музыку выдающегося композитора Максима Дунаевского. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Зрителей ждет оригинальная сценография с динамичным сюжетом, либретто Михаила Бартенева и Андрея Усачева в сценической редакции Андрея Зотова, более 20 вокальных номеров на музыку выдающегося композитора Максима Дунаевского, живое исполнение под сопровождение эстрадно-симфонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

- Романтичная музыкальная история, где красной нитью проведена мысль о том, что свое счастье и сказку человек должен создавать сам, что надо до конца верить, надеяться и бороться на пути к своей цели вопреки всем обстоятельствам и препятствиям, будет интересна как юным зрителям, так и взрослым ценителям, - уверены организаторы.

Премьера мюзикла «Алые паруса» намечена на 12 мая.