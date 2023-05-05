Белгородцы присоединились к акции «Окна Победы»

Чтобы портрет ветерана выглядел празднично, можно поместить его в рамку с помощью онлайн конструктора.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
В этом году портреты фронтовиков предлагается разместить на окнах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода. Чтобы портрет ветерана выглядел празднично, можно поместить его в рамку с помощью конструктора. Кроме того, украсить окна можно символичными элементами декора – бумажными или нарисованными голубями, гвоздиками, тематическими надписями.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в этом году «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате.
Кроме окон, можно:
- разместить портреты фронтовиков на авто;
- заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты героев своих семей;
- сделать бейдж с фото участника ВОВ и повесить на одежду;
- добавить историю и портрет героя на сайт проекта «Бессмертный полк».