Белгородцы присоединились к акции «Окна Победы»

Чтобы портрет ветерана выглядел празднично, можно поместить его в рамку с помощью онлайн конструктора. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В этом году портреты фронтовиков предлагается разместить на окнах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода. Чтобы портрет ветерана выглядел празднично, можно поместить его в рамку с помощью конструктора. Кроме того, украсить окна можно символичными элементами декора – бумажными или нарисованными голубями, гвоздиками, тематическими надписями.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в этом году «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате.

Кроме окон, можно:

- разместить портреты фронтовиков на авто;

- заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты героев своих семей;

- сделать бейдж с фото участника ВОВ и повесить на одежду;

- добавить историю и портрет героя на сайт проекта «Бессмертный полк».