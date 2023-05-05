В Белгороде открылся праздничный марафон, посвященный 9 мая

Благодарственными письмами отметили сотрудников РЭУ-9, управы «Славянская». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поздравил ветеранов и их родных с Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Благодарственными письмами отметили сотрудников РЭУ-9, управы «Славянская», которые одними из первых приходили на помощь людям в чрезвычайных ситуациях на Шаландина, 15 и Губкина, 42г, помогали военным, предоставляя всё необходимое для работы.

- Все вместе на протяжении нескольких дней будем чествовать участников ВОВ, собираясь большими дружными семьями на городских территориях, - обратился к гостям праздника Валентин Валентинович. - В каждом доме помнят своих героев. И радостно видеть, что на праздники микрорайонов из года в год собираются поколениями! Еще раз огромное спасибо вам за труд, любовь и преданность родному городу!