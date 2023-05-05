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НовостиСпорт5 мая 2023 13:55

Белгородец Илья Берлизев выиграл медаль на первенства России по боксу

Турнир прошел в подмосковном Чехове
Алексей СЕРГУНИН
Илья Берлизев.

Илья Берлизев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во дворце спорта «Олимпийский» состоялось первенство страны по боксу, которое в этот раз было посвящено памяти заслуженного тренера СССР Валерия Белова. На ринг вышли более 300 юношей 15-16 лет из десятков регионов России. По итогам соревнований бронзу завоевал белгородец Илья Берлизев. Воспитанник Евгения Сергеева выступал в весовой категории 75 кг.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, алексеевский боксер Анатолий Попов стал победителем 13-го международного турнира по боксу памяти Николая Павлюкова. Воспитанник Николая Литовкина стал сильнейшим в весовой категории до 60 кг.