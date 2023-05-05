В Белгородской области покажут 300 «правильных» кинофильмов

В рамках фестиваля посмотреть фильмы смогут посетители около 80 музеев из 44 регионов страны, в том числе новых территорий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К кинофоруму присоединятся Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» и «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Показы будут бесплатными для посетителей все дни – 6, 7, 8 и 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Зрителям покажут короткометражные и полнометражные фильмы, посвящённые военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли заметный вклад в развитие страны.

Начнётся первый показ в Прохоровке с фильма «Непобеждённая». На следующий день в белгородском музее зрители смогут увидеть ленту «Великая Отечественная в хронике ТАСС». В остальные дни для них покажут «С мячом в Британию», «Король Ринга. Николай Королёв», «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» и «Украина: как свои стали чужими?».

Отметим, всего в рамках фестиваля посмотреть фильмы смогут посетители около 80 музеев из 44 регионов страны, в том числе новых территорий.