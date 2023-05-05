В Белгородскую область привезут мощи Георгия Победоносца

Святыня побывает в Белгороде, Валуйках и Старом Осколе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Православная святыня прибудет в наш регион в рамках «Всероссийского молебна о Победе», который проходит в стране по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

6 мая в Москве Патриарх совершит молебен перед мощами святого Георгия Победоносца, который почитается как Небесный покровитель Русского воинства. С мая по сентябрь святыня посетит 89 регионов и почти 100 городов России. Символично, что в наш приграничный регион мощи прибудут в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Святыня побывает в Белгороде, Валуйках и Старом Осколе. Во время пребывания мощей будет совершаться особое молебное пение с благодарственными прошениями за Победу и о покровительстве нашему воинству.