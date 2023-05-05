Белгородские ветераны могут воспользоваться льготами на оплату взносов на капремонт

Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К льготным категориям граждан, которым предоставляется эта мера социальной поддержки, относятся ветераны труда и Великой Отечественной войны, а также её участники, труженики тыла, инвалиды и лица, приравненные к участникам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По закону они получают льготу на оплату ремонта и содержание жилья, а также на оплату взноса на капитальный ремонт. Льготники могут платить 50% от суммы.

Помимо этого, имеют право на получение субсидии на оплату таких услуг, граждане, у которых размер коммунальных платежей выше максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг от дохода семьи. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.