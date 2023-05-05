Определились дополнительные даты проведения ЕГЭ для Белгородской области

В нем прописаны дополнительные даты проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных регионов, в том числе для Белгородской области, в которых дети вправе по своему выбору пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации или в форме ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Приказом предусматривается установление дополнительных дат проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках основного периода проведения экзаменов. Так, предусмотрено проведение ЕГЭ по русскому языку 30 мая (основной срок – 29 мая), а ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) – 2 июня (основной срок – 1 июня).

Дополнительные даты проведения экзаменов позволят в приграничных регионах распределить участников ГИА, которые изъявили желание участвовать в ЕГЭ, на несколько дней без увеличения количества пунктов проведения экзаменов, что не потребует дополнительного технического и кадрового обеспечения.