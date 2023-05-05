18 детских хоровых коллективов Белгородской области выступили в Прохоровке

В этом году в части конкурсной программы участники детских хоров пробовали себя в разного рода творческих жанрах: вокал, выразительное чтение и т.д. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Торжественное мероприятие состоялось на площадке Центра культуры «Созвездие». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Победители и призеры IV областного творческого конкурса «Поющее детство» представили музыкальные номера. Все они посвящены 80-й годовщине легендарного Прохоровского танкового сражения и Курской битвы.

В память о героических событиях и признании подвига доблестных бойцов Красной Армии участники гала-концерта поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Сидоренко. В 1943 году 17-летнему Павлу пришла повестка с призывом защищать Родину. В 1944 году после военного обучения в Бердянске и Новосибирске Павел Федорович был направлен в Восточную Пруссию, участвовал в освобождении Кенигсберга. Окончил войну в звании гвардии старший сержант. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Японией».

В этом году в части конкурсной программы участники детских хоров пробовали себя в разного рода творческих жанрах: вокал, выразительное чтение и т.д. В отборочном этапе приняли участие более 12 тысяч школьников из всех муниципалитетов. Оценивали ребят члены жюри областного уровня – преподаватели Белгородского государственного института искусств и культуры, а также председатель белгородского филиала «Всероссийского хорового общества» Иван Трунов.

В репертуаре детских хоров – военно-патриотические песни, музыкальные композиции военных лет, отечественная музыка, обработки русских народных песен: «Баллада о молчании», «За село Синявино», «Матерям погибших героев», «Майский вальс» и другие. И каждое выступление было ярким и талантливым.

Также на мероприятии выступила семья Абасовых - победители Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов в номинации «Семейные ансамбли». Мама Розина и дочери Сабина, Эмилия и Зарина исполнили композицию «Пела мама песню русскую».