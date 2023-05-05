В Белгородской области автоледи на «Мазде» сбила двух женщин

По предварительным данным, вчера, 4 мая, в 14:20 29-летняя девушка, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», двигалась на нерегулируемом перекрестке ул. Ст. Разина и ул. 9 Января в Валуйках. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При повороте она не уступила дорогу и наехала на двух женщин 31 года и 53 лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы пострадали.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в столкновении «Хендая» и автобуса пострадала 70-летняя пенсионерка. ДТП произошло в районе дома № 182 по проспекту Богдана Хмельницкого.