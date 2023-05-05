В Белгороде в столкновении «Хендая» и автобуса пострадала 70-летняя пенсионерка

При перестроении «Хендай Крета» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ 529267». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, вчера, 4 мая, в 14:25 59-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», ехал по проспекту Богдана Хмельницкого в направлении улицы Кутузова со стороны улицы Железнякова. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 182 по проспекту Богдана Хмельницкого при перестроении не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ 529267» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП пострадала70-летняя пассажирка автобуса.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области за сутки в ДТП пострадали две 11-летние девочки.