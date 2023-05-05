Салют на 9 мая в Белгороде не состоится

Запланированный на 9 мая салют в честь Дня Победы в Белгороде не состоится. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Валентин Демидов.

- Это, прежде всего, вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее. Прошу вас отнестись с пониманием к такому решению, - пояснил Валентин Валентинович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате в Белгородской области.