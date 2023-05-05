Белгородский «Салют» победил в Липецке и увеличил шансы на повторное завоевание «Кубка Черноземья»

Переиграв географических соседей, белгородцы не только поднялись на пятое место в таблице, но и повысили шансы на завоевание «Кубка Черноземья-2022/23». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 5-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» одержал победу в Липецке над «Металлургом» (2:0). По разу «сталеваров» огорчили Артем Малахов (28-я) и Андрей Ивантеев (36-я).

«Салют»: Боков, Демченко, Ивантеев, Крикуненко, Жилмостных, Сергеев (Сошников, 90), Малахов (Сухов, 76), Суриков, Дудайти (Белобаев, 70), Канищев (Дегтярёв, 69), Дёгтев (Бояркин, 76).

Переиграв географических соседей, белгородцы не только поднялись на пятое место в таблице, но и повысили шансы на завоевание «Кубка Черноземья-2022/23».

Напомним, что с сезона-2002 «Комсомольская правда-Черноземье» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона. С сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 второй лиги. Первый после паузы трофей завоевал «Салют».

В нынешней кампании мы планировали разыграть Кубок по итогам первого этапа, то есть между тамбовским «Спартаком», курским «Авангардом» и липецким «Металлургом». Ведь белгородцы попали в другую подгруппу. Но регламент турнира пришлось пересмотреть, учитывая тот факт, что «волки» не смогли попасть в ТОП-6 лучших клубов своей подгруппы, а «Салют» попал. В итоге из первого этапа в зачет пошли два матча между «Металлургом» и «Авангардом». При этом еще четыре встречи второго этапа (по две игры «Салюта» с курянами и липчанами) повлияют на итоговую расстановку сил в рамках Кубка. Тот, кто наберет больше очков по сумме шести матчей, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Пока лидирует «Авангард», взявший четыре балла в двух встречах с «Металлургом». У «Салюта» три очка после одного матча, у липчан в активе одно очков после трех игр. То есть трофей разыграют куряне и белгородцы.

Следующий матч в рамках 6-го тура первенства России подопечные Виктора Навоченко проведут сегодня, 5 мая, на своем поле с «Авангардом». Начало игры в 17:00. Результат этой встречи пойдет в зачет «Кубка Черноземья».