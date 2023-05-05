Белгородский школьник стал призером международного конкурса юных корреспондентов

Как известно, 1 февраля стартовал IV открытый онлайн конкурс юных корреспондентов «Юнкор-2023». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За время регистрации организаторы приняли 760 заявок от более чем 1000 участников из 72 регионов страны. Юные журналисты из различных городов Белгородской области прислали на конкурс 36 репортажей. Ознакомиться с работой победителя Александра Беликова можно по ссылке.

Основными задачами конкурса было: вовлечение детей и молодежи в изучение истории, географии, культуры, науки и техники, ремесел своего региона и страны в целом через создание видеопроектов. Участникам были предложены различные темы для видеорепортажей, в которых ребята смогли рассказать об истории, культуре, традициях своих регионов, учителях и наставниках, героях прошедших войн и специальной военной операции. Ребята из разных уголков мира рассказали всей стране о том, чем живут их близкие, что является ценным и важным для жителей их родных городов и сел.