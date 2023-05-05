Стал известен график работы медучреждений Белгородской области 8 и 9 мая

С графиками работы всех районных, городских и окружных больниц региона можно ознакомиться на их интернет-сайтах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Белгороде дежурные врачи поликлиник для взрослых будут оказывать необходимую медицинскую помощь горожанам ежедневно с 8:00 до 15:00. Оба травматологических пункта областного центра все праздничные дни работают круглосуточно. Амбулаторный прием маленьких пациентов детских поликлиник врачами-педиатрами будет проводиться с 8:00 до 14:00. Прием вызовов на дом – с 8:00 до 13:00.

Прием пациентов детских поликлиник № 1, 2, 3 областного центра, а также выезд по вызовам на дом будет проводиться 8 мая – детской поликлиникой № 3 (ул. 50-летия Белгородской области, д. 23а), а 9 мая – детской поликлиникой № 1 (ул. Попова, дом 24а). Специалисты детской поликлиники № 4 будут вести прием все выходные и праздничные дни. Напоминаем, что в случае обращения за помощью необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС, удостоверение личности ребенка и законного представителя.

Жители Белгорода, имеющие право на льготы, смогут получить медикаменты 8 мая с 8:00 до 15:00 по адресу: ул. Горького, д.78. Поликлиническое отделение Белгородского онкологического диспансера будет вести прием пациентов 8 мая с 9:00 до 14:00. Сотрудники областного наркологического диспансера будут принимать пациентов в период праздников и проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения круглосуточно. Поликлиника диспансера 8 и 9 мая не работает, как и диспансерное отделение областной клинической психоневрологической больницы.

В поликлиническом отделении кожно-венерологического диспансера дежурный врач примет пациентов 6 и 8 мая с 8:00 до 14:00 часов по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 97, а в стационаре по улице Новая, 42а – круглосуточно. В праздничные дни окажут помощь и стоматологи – как неотложную, так и плановую. Графики работы стоматологов также опубликованы на интернет-ресурсах медучреждений.