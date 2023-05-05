Волейбольный клуб «Белогорье» во второй раз переиграл «Динамо»

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 4 мая, в Туле состоялся второй матч финальной серии турнира за 5-е место в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» в статусе хозяев принимало «Динамо» из Ленинградской области. Если в первой встрече гостей хватило лишь на первый сет, то вчера «львы» подчистую переиграли соперника. Итоговый счет – 25:17, 25:20, 25:18 и 3:0 по сумме.

Илья Сподобец стал лучшим бомбардиром матча, набрав 15 очков, 11 раз отличился Мохамед Аль Хачдади, по восемь - Павел Тетюхин и Георгий Заболотников. У «Динамо-ЛО» по 11 очков набрали Роман Мурашко и Денис Бирюков, восемь - Марко Ивович.

- Практически во всех элементах мы переиграли «Динамо-ЛО»: на блоке, в приеме, атаке, - повел итог поединку старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Тут особо комментировать нечего. Хотел бы отметить Илью Сподобца в этой игре. Хорошо сыграла у нас вся линия атаки. Общекомандный показатель был за 60%. «Динамо-ЛО» сыграло гораздо ниже своего потенциала. Наша задача - закончить серию в Сосновом Бору.

Третий матч серии (до трех побед) состоится 8 мая в Сосновом Боре. Четвертый поединок (если понадобится) также пройдет на площадке динамовцев 10 мая. Пятая встреча при необходимости состоится 14 мая на площадке «Белогорья», но не в Туле.