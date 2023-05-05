Белгородские безработные могут получить 250 тысяч рублей

В Белгородской области безработным гражданам предоставляется единовременная финансовая помощь на осуществление предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 1 октября 2022 года ее размер был увеличен со 150 до 250 тысяч рублей. В 2022 году на открытие своего дела гранты получили 69 граждан, в том числе четыре человека с инвалидностью, на общую сумму 12,8 млн руб. Получателям средств стали 47 женщин и 22 мужчины в возрасте от 22 до 59 лет. Отметим, что это на восемь граждан больше чем в 2021 году. Тогда помощь получил 61 человек на общую сумму 9,1 млн руб.

Благодаря государственной поддержке белгородцы смогли начать свое дело в самых разных сферах деятельности: создать курсы коррекционно-развивающих занятий для детей; английского языка; оказывать психологическую помощь и социальные услуги; организовать конный прокат и прогулки на лошадях; производить кондитерские изделия, зефир и мармелад; предоставлять парикмахерские услуги. Популярными направлениями предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства были разведение скота, птицы; выращивание и реализация винограда, малины, декоративных растений.

В 2023 году в областном бюджете для поддержки безработных граждан на открытие своего дела предусмотрено более 10,7 млн рублей. Сейчас уже пять человек получили финансовую помощь в 250 тысяч рублей. Средства грантов были ими направлены на приобретение оборудования для производства домашних полуфабрикатов, выращивания овощей и ягод, разведение крупного рогатого скота, открытие салона красоты.

Сегодня, 5 мая, во время традиционного обращения в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков привел пример безработного жителя села Стригуны Борисовского района. Он в начале 2022 года получил грант на осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию картофеля и иных овощей в открытом грунте. Так как участок для выращивания овощей находится у него в труднодоступном месте с грунтовой дорогой, за счет выделенных средств он приобрел автомобиль УАЗ 396201. На этом автомобиле начинающий предприниматель доставляет к участку посадочный материал, перевозит инструменты и оборудование. На нем же он доставляет картофель потребителям. Осенью 2022 года он получил первую прибыль от своей деятельности. Предприниматель намерен и дальше ее развивать, увеличивая земельные площади и разнообразие сортов картофеля.

Отметим, что для получения средств областного бюджета на открытие собственного дела безработному гражданину необходимо подать заявку в территориальный отдел центра занятости населения Белгородской области по месту жительства.