Белгородки завоевали две бронзы на первенстве России по вольной борьбе

По результатам соревнований воспитанницы Михаила Шилова вошли в состав сборной команды России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В УСЗ «Юбилейный» города Мамадыш собрались 168 юниорок до 21 года из 38 регионов страны. Белгородскую область достойно представили Анастасия Литовченко и Лидия Соловьева. Девушки стали бронзовыми медалистками турнира в весовых категориях до 72 кг и до 62 кг соответственно. По результатам соревнований воспитанницы Михаила Шилова вошли в состав сборной команды России.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские борцы привезли 15 медалей из Орла. Тем временем, белгородцы пять раз поднимались на пьедестал почета на главной арене Дворца единоборств Брянска в рамках всероссийских соревнований по вольной борьбе «Памяти Героя России Олега Ермакова».